"Ветеранам АТО" выделили земельные участки на "свалке"

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук написал в Facebook, что участникам боевых действий в Донбассе чиновники выделили землю на свалке в Киевской области. Он считает, что это "троллинг участников АТО со стороны сельсовета".

Он предложил председателю сельсовета построить там скромный особнячок и наслаждаться "ароматной горой бытовых отходов".

Программа выделения участков земли участникам боевых действий в Донбассе была запущена Киевом в июле 2014 года. Согласно нормативным актам для ведения фермерского или личного крестьянского хозяйства ветеранам АТО положено до 2 гектаров, для ведения садоводства — до 0,12 гектара, для индивидуального дачного строительства — до 0,1 гектара.

Как пишет "Военное обозрение", земельные участки выделяются в заповедной зоне, которую сами же жители и превратили в стихийную свалку. Ее можно убрать своими руками за пару часов.