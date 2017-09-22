В США в вечернем телеэфире сообщили о конце света

Жители округа Ориндж (штат Калифорния, США) стали свидетелями экстренного объявления о конце света по телевидению. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на комментарии очевидцев.

Вещание нескольких кабельных каналов вечером 21 сентября неожиданно было прервано, потом на экранах появилась надпись «Экстренное предупреждение», после чего голос объявил о катастрофе. Предупреждение звучало как на радиостанции, а мужской голос напоминал голос Адольфа Гитлера. "Поймите, настанут очень жестокие времена", — говорилось в сообщении.

Представители кабельных сетей заявили, что из-за неполадок на ТВ попал звук радиопередачи со стандартной «заглушкой» сообщений о чрезвычайных ситуациях.