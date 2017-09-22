Власти Японии считают, что Ким Чен Ын намеренно провоцирует своими словами американское правительство.

Японская сторона подчеркивает, что подобные вольные высказывания являются недопустимыми. Токио выражает готовность в сотрудничестве с США и Южной Кореей приложить максимальные усилия для обеспечения безопасности людей, передает РИА "Новости".

Напомним, накануне лидер КНДР заявил, что президент Штатов "маразматик", который несет "сумасшедший бред", и пригрозил ему новым запуском водородной бомбы.