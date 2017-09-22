Количество жертв землетрясения в Мексике вновь увеличилось

Количество погибших в ходе землетрясения в Мексике увеличилось до 286 человек.

Эту информацию сегодня предоставил глава национальной аварийно-спасательной службы страны Луис Фелипе Пуэнте. На своей странице в социальной сети Twitter он отметил, что в городе Мехико погибли 148 человек, в Морелюсе жертвами землетрясения стали 73 местных жителя, в Пуэбле — 45, в штате Мехико — 13, в Герреро — 6, а также один человек погиб в Оахаке.

Ранее сегодня поступила информация о том, что после мощных подземных толчков в Мексике без вести пропали около 200 человек.