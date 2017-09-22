Стало известно о критичной нехватке продовольствия в КНДР

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подготовила отчет, в котором говорится, что КНДР попала в список государств, которым требуется обеспечение продовольствием со стороны.

С апреля по июнь текущего года урожай зерновых на территории Северной Кореи пострадал из-за сильной засухи. Как уточняет сегодня агентство Yonhap, в общей сложности нехватка продуктов питания в стране в настоящий момент достигает 458 тысяч тонн. Отмечается, однако, что данный показатель на 33 процента ниже, чем годом ранее – тогда КНДР требовалось 685 тысяч тонн продовольствия.

В список ФАО в общей сложности попали 37 стран, из которых 29 расположены в Африке.