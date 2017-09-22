Лидер КНДР посчитал речь Трампа на Генассамблее ООН объявлением войны

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посчитал речь президента США Дональда Трампа в ходе выступления на заседании сессии Генассамблеи ООН о возможности полного уничтожения КНДР объявлением республике войны.

Ким Чен Ын заявил после угрозы Трампа, что возможно, будет теперь "укрощать огнём сумасшедшего американского старичка".

Государственное информационное агентство ЦТАК распространило заявление северокорейского лидера: "Поскольку Трамп жестоко объявил войну с целью уничтожения КНДР, со своей стороны, мы учтем адекватные, небывалые в истории высшие ответные сверхжесткие меры". "Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!" - цитирует слова Ким Чен Ына Лента.ру.

Ранее глава МИД КНДР Ли Ён Хо, принимавший участие в сессии Генассамблеи ООН, назвал выступление Дональда Трампа "собачьим лаем". Ли Ён Хо пригрозил президенту США "небывалым" испытанием водородной бомбы.