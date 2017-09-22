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Не менее 200 человек без вести пропали после землетрясения в Мексике

22 сентября 2017, 07:17 [ «Аргументы Недели» ]

Не менее 200 человек без вести пропали после землетрясения в Мексике
фото: globallookpress.com

Не менее 200 человек пропали без вести после разрушительного землетрясения на территории Мексики.

Данную информацию предоставил национальный координатор сил гражданской обороны страны Луис Фелипе Пуэнте. Он также отметил, что после землетрясения власти Мексики получили около 200 заявлений от родственников исчезнувших людей, передает РИА "Новости".

Напомним, ранее стало известно, что количество жертв мощных подземных толчков магнитудой 7,1 возросло до 273 человек. В общей сложности в Мехико оказались разрушены 44 здания. Не исключаются новые землетрясения.

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