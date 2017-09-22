КНДР угрожает "гангстеру" Трампу очередным испытанием водородной бомбы
22 сентября 2017, 07:09 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД КНДР Ли Ён Хо пригрозил президенту США Дональду Трампу "небывалым" испытанием водородной бомбы.
Данные меры могут быть приняты в ответ на речь американского лидера в рамках Генассамблеи ООН, отметил министр и подчеркнул, что решение о реакции страны на высказывания Трампа будет вынесено лично главой Северной Кореи Ким Чен Ын.
Как уточняет агентство Ренхап, сам лидер КНДР назвал президента США "хулиганом и гангстером", который играет с огнем, и счел его речь на ГА "безумной".