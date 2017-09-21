Европарламент назвал возможные последствия удара США по КНДР

Дональд Трамп грозился полностью уничтожить КНДР в случае угрозы для Вашингтона и его союзников. Исследовательский центр Европарламента подготовил доклад, в котором представил возможные последствия этих событий.

В случае превентивного удара Соединенных Штатов по Северной Корее она ответит нападением на столицу Южной Кореи, расположенную в 40 км от границы. Число жертв будет огромным, ведь в Сеуле проживает 10 млн жителей. Под угрозой также окажутся 28,5 тыс. американских военных, которые проходят службу на базах в Южной Корее.

Также может пострадать и территория Японии, где на военных базах США размещаются 47 тыс. военнослужащих, — прогнозируют эксперты, на доклад которых ссылается RT.



