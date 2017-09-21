Конспиролог считает, что Трампу в еду добавляют транквилизаторы

Конспиролог Алекс Джонс шокировал заявлением о том, что окружение американского президента Дональда Трампа пичкает его печеньем с наркотиками. При этом он не привел никаких доказательств.

По утверждению конспиролога, в еду президента США на протяжении двух месяцев добавляли транквилизаторы, в результате чего его речь стала невнятной, пишет The Independnet. Сам Трамп пока этого не замечает, поскольку физически очень здоров.

Джонс утверждает, что «большинству глав государств подсыпают наркотики, сначала небольшие дозы, потом их увеличивают». Это делается для того, чтобы превратить руководителя страны в марионетку. Конспиролог посоветовал Трампу сделать анализ крови у независимых врачей.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что никогда в жизни не употреблял спиртное и не курил, он даже не пьет кофе. Неприязненное отношение к алкоголю у него появилось после смерти старшего брата Фредерика.



