Американцы в тайных лабораториях у границ РФ разрабатывают генетическое оружие

Врачи бьют тревогу: резко усиливается угроза здоровью людей. Дело не только в надвигающейся эпидемии смертельно опасного гриппа. Нас атакует множество болезней. Похоже, что некоторые из них выпущены из тайных лабораторий, расположенных рядом с границами России.



– Одной из его разновидностей является самое опасное – генетическое. Его давно разрабатывают и тайно испытывают американские спецслужбы, - говорит полковник российских спецслужб в отставке Ян БАРАНОВСКИЙ.



По данным Роспотребнадзора, за последние десять лет частота хронических болезней у школьников всех возрастных групп увеличилась в два раза. Число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%. Преступно не замечать рукотворные эпидемии, которые запускают западные разведки. Прежде всего такой опасной болезни, как сахарный диабет. Сейчас он резко помолодел. Число детей с ожирением в России за десять лет увеличилось вдвое. По данным Эндокринологического научного центра Минздрава, крайней степенью ожирения страдают от 5 до 8% школьников. В одной бутылке колы содержится трёхдневная норма сахара. Это настоящая диабетическая бомба!



В материалах хакерской группы «КиберБеркут» утверждается, что на Украине действует сеть биологических лабораторий, работающих под руководством американских специалистов. Кроме Украины такие же лаборатории построены в Грузии (после массовых протестов, начавшихся после множества случаев падежа скота, одна из лабораторий была закрыта), Армении и Азербайджане. Но там они существуют в единичных экземплярах, а на Украине их уже 15.



Согласно Женевскому протоколу 1925 года и Конвенции о биологическом оружии 1972 года, его категорически запрещено разрабатывать. Но, несмотря на это, над генетическим оружием работают в секретных лабораториях. Ведь, имея на вооружении гены-убийцы, можно фактически управлять миром, незаметно уничтожая неугодных.



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