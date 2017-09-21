Скончалась самая богатая женщина мира - наследница L‘Oreal Лилиан Беттанкур

В возрасте 94 лет скончалась французская бизнесвумен и наследница косметической компании L‘Oreal, самая богатая женщина мира - Лилиан Беттанкур, чье состояние Forbes оценивает в $44,7 млрд.



Основал известную косметическую компанию L’Oreal в 1909 году отец Лилиан – химик Эжен Шюллер. Беттанкур возглавляла совет директоров компании на протяжении 17 лет. С 2011 года ее доля в компании находится под опекой родственников, поскольку суд признал Беттанкур неспособной распоряжаться активом самостоятельно - в последние годы она страдала деменцией.