Накануне в Нью-Йорке прошла встреча первых леди Украины и Франции. Жены президентов сопровождают своих мужей, участвующих в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН.

Марина Порошенко и Брижит Макрон обсуждали развитие инклюзивного образования на Украине, после чего приняли решение о совместной работе в этом направлении. На память о встрече была сделана совместная фотография, которую разместила на своей странице в Facebook помощница супруги украинского лидера Наталия Бутенко-Беба.

Для встречи двух леди 55-летняя Марина Порошенко выбрала платье персикового цвета с национальной вышивкой от украинского дизайнера Оксаны Полонец, а 64-летняя Брижит Макрон отдала предпочтение черному платью от французского дома моды Louis Vuitton. «Дни.ру» отмечают, что наряд украинки выглядел "простовато и дешево", в то время как француженка в своем темном наряде смотрелась более элегантно.



