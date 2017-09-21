В СМИ появились тревожные новости о состоянии герцогини Кейт

Поклонники британской королевской семьи всерьез переживают за состояние герцогини Кэтрин.

Жена принца Уильяма в настоящий момент ждет третьего ребенка и страдает от очень сильного токсикоза. Медики посоветовали будущей многодетной матери постоянно наблюдаться в больнице и приостановить на время активную светскую жизнь.

Согласно некоторой информации, герцогиня в течение некоторого времени не могла нормально питаться, что крайне негативно сказывалось на развитии эмбриона. Как отмечает "7 Дней", и без того худая женщина похудела на несколько килограммов, вследствие чего ей якобы пришлось вводить витамины внутривенно.