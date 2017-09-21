Церковь обрушилась в Мексике во время крещения младенца, более десяти погибших

Во время крещения младенца обрушилась церковь в мексиканском штате Пуэбла.

Страшное происшествие, унесшее жизни одиннадцати человек, случилось из-за мощного землетрясения в минувший вторник. Как уточняет издание Sol de Puebla, купол церкви Santiago Apóstol, которая была построена еще в XVII веке, произошло прямо во время крещения ребенка, который также скончался под обломками.

Уточняется, что спастись удалось священнику, который не получил никаких травм. Еще три человека были экстренно доставлены в больницу. В настоящий момент под обломками церкви все еще находятся два человека.