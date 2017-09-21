Дочь Дональда Трампа призналась, что страдала от сильнейших депрессий

Дочь американского лидера и миллиардера Дональда Трампа Иванка призналась, что страдала от сильнейших депрессий после рождения каждого из троих детей.

Женщина заявила, что это было тяжелое в эмоциональном плане время, поскольку ей казалось, что она не может в полной мере реализовать заложенный в ней потенциал своего отца. В интервью для телепередачи The Dr. Oz Show Иванка Трамп заметила, что беременность протекала у нее довольно легко, а вот после рождения Арабеллы, Джозефа и Теодора она чувствовала себя ужасно.

Напомним, что в настоящий момент старшая дочь Дональда Трампа занимает неоплачиваемую должность одного из советников президента США.