Сейсмологи сделали неутешительное заявление: в Мексике будут новые землетрясения

Российские сейсмологи сделали неутешительное для жителей Мексики заявление.

По словам экспертов, в стране в скором времени непременно будут новые землетрясения такой же или меньшей силы. Специалист сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семеня отметила, что сильные подземные толчки могут продолжаться после основного землетрясения в течение месяца, а слабые афтершоки – в течение года, передает РИА "Новости".

Напомним, во вторник сейсмособытие магнитудой 7,1 произошло в Мексике. В результате землетрясения погибли не менее 230 человек.