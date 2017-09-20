Болгария намерена поднять в ЕС вопрос об отмене антироссийских санкций

Премьер Болгарии Бойко Борисов заявил, что его страна намерена поднять в Евросоюзе вопрос об отмене антироссийский санкций. Сделает она это в первой половине следующего года, когда станет председателем в Совете ЕС.

Заявление прозвучало после встречи с польской коллегой Беатой Шидло. При этом Борисов отметил, что "ничего еще не решено, сейчас есть только идеи, предстоит много работы и аргументов".

Шидло в свою очередь отметила, что Польша и балтийские государства обеспокоены происходящим в России и на Украине, но Варшава поддержит снятие антироссийских санкций только после выполнения минских договоренностей.