Трамп обвинил Клинтон, что она позволила КНДР обзавестись ядерным оружием

Президент США Дональд Трамп обвинил Хиллари Клинтон в том, что она будучи госсекретарем Соединенных Штатов позволила КНДР создать ядерное оружие.

"После того как она позволила КНДР исследовать и создать ядерное оружие, будучи госсекретарём (как и Билл Клинтон), обманщица Хиллари Клинтон теперь выступает с критикой", — написал Трамп в Twitter.

Накануне американский лидер Дональд Трамп в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что США будут готовы полностью уничтожить Северную Корею в случае угрозы для Соединенных Штатов и их союзников. Он подчеркнул, что не хотелось бы этого делать.