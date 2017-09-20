Главный психиатр МО Украины уволен после диагноза воинам АТО

Из Министерства обороны Украины уволен его главный психиатр Олег Друзь. Врач был отправлен в отставку после того как сказал, что 93% украинских солдат в зоне АТО нуждаются в срочном психиатрическом лечении.

Глава клиники психиатрии Главного военно-медицинского госпиталя Министерства обороны Украины Олег Друзь поставил честный диагноз. По словам врача, 93% воинов АТО нуждаются в психиатрическом лечении, так как являются угрозой для гражданского общества.

Диагноз главного психиатра МО оказался политически неверен и врача отправили в отставку, сообщает «Росбалт». Психиатр озвучил свое мнение во время «круглого стола», который как раз и был посвящен реабилитации участников АТО.