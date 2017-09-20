Американский актёр Морган Фримен обвинил Россию в "подрыве" и заявил, что Россия готовит нападение на Соединённые Штаты. Звезда Голливуда снялся в ролике новой неправительственной организации " Комитет по расследованию против России".

В комитете убеждены, что Россия намерена уничтожить американскую демократию и ведет подрывную деятельность. Обладатель кинопремии "Оскар" Морган Фримен считает, что на США было совершено нападение со стороны России и теперь Штаты ведут войну. Авторы видео считают, что Владимир Путин стал президентом, чтобы "мстить" США за развал Советского Союза.

Фримен заявил, что Россия распространяет пропаганду и причастна к кибератакам на США и его союзников.

Актёр призвал президента США Дональда Трампа "рассказать правду".