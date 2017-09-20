"Нафтогаз" подал иск в суд Гааги и хочет отсудить у РФ $5 млрд за активы в Крыму

Украинская компания "Нафтогаз" подала исковое заявление в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, с требованием к России возместить $5 млрд убытков в связи с потерей активов в Крыму.

По сообщению украинской компании, иск в суд Гааги подал "Нафтогаз" и шесть его дочерних компаний: "Черноморнефтегаз", "Укртрансгаз", "Ликво", " Укргаздобыча", "Укртранснафта" и "Газ Украины".

По данным пресс-службы компании, убытки группы "Нафтогаз" от потери крымских активов оцениваются экспертами примерно в $5 млрд, а вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.

Вынесение судом решения по делу запланировано до конца 2018 года. Для обеспечения защиты прав и интересов группы в этом процессе "Нафтогаз" подключил международную юридическую компанию Covington & Burling LLP.