Канализацию в Женеве засорили деньгами

Правоохранительные органы Швейцарии приступили к поиску лиц, засоривших купюрами в 500 евро канализационные трубы в Женеве.

Деньги были обнаружены сотрудниками коммунальных служб в канализации, расположенной под несколькими зданиями, среди них филиал банка UBS. Прочистка труб обошлась в большую сумму, работы оплатил неизвестный, личность которого также собираются установить правоохранители.

Согласно швейцарским законам, уничтожение банкнот преступлением не является, однако стражам порядка необходимо убедиться, что инцидент не стал следствием каких-либо противоправных действий.

Ранее «Аргументы недели» писали, что в Москве злоумышленники повредили банкомат и украли из него деньги.