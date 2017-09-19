Президент Украины Пётр Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встретился с президентом Польши Анджеем Дудой.

Украинский и польский президенты договорились об усилении взаимодействия между оборонными ведомствами стран на фоне российско-белорусских учений "Запад-2017".

По данным пресс-службы президента Украины, Порошенко и Дуда обсудили развитие политического диалога на высшем уровне между двумя странами, а также сотрудничество в сфере энергетической безопасности и трансграничных отношений.

"Аргументы недели" писали, что президент Литвы Даля Грибаускайте на встрече с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем рассказала об угрозах учений "Запад-2017".