Минфин РФ: Украина стоит на грани дефолта

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном размещении Еврооблигаций Украины на три миллиарда долларов. Российские эксперты Минфина прокомментировали заявление украинского лидера.

О дефолте украинской экономики можно говорить как о свершившемся факте, считают в российском финансовом ведомстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента долговой политики Минфина РФ Константина Вышковского.

В Минфине РФ заявили, что украинские евробонды интересны лишь спекулянтам, поскольку по факту Украина находится в состоянии дефолта.

Перед тем, как разместить свои евробонды, правительство Украины сообщало, что доходность по ним составит примерно 7,75%, но затем эта цифра была понижена до 7,375-7,5%.