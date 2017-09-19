Минфин РФ: Украина стоит на грани дефолта
19 сентября 2017, 21:05 [ «Аргументы Недели» ]
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил об успешном размещении Еврооблигаций Украины на три миллиарда долларов. Российские эксперты Минфина прокомментировали заявление украинского лидера.
О дефолте украинской экономики можно говорить как о свершившемся факте, считают в российском финансовом ведомстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента долговой политики Минфина РФ Константина Вышковского.
В Минфине РФ заявили, что украинские евробонды интересны лишь спекулянтам, поскольку по факту Украина находится в состоянии дефолта.
Перед тем, как разместить свои евробонды, правительство Украины сообщало, что доходность по ним составит примерно 7,75%, но затем эта цифра была понижена до 7,375-7,5%.