Госавиаслужба Украины намерена силой взыскать штрафы с РФ на $103 млн

Госавиаслужба Украины 19 сентября заявила журналистам, что за время антироссийских санкций российским авиаперевозчикам ведомство выписало свыше 20 тыс. штрафов и пора, как говорится, «собирать камни».

Штрафы российским авиаперевозчикам украинское ведомство выписывает из-за полетов в Крым. Украинская сторона упрямо продолжает считать Крым своим и штрафы авиакомпаниям выписывает за «нарушение воздушного пространства Украины».

За все время антироссийских санкций штрафов накопилось 2,72 млрд гривен, что равняется примерно $103 млн. В числе «нарушителей» порядка сорока российских авиаперевозчиков, от «Аэрофлота» до «Когалымавиа».

Поскольку до сих порт ни один штраф украинской стороне не выплачен, украинское ведомство, согласно Воздушному Кодексу Украины, намерено принудительно взыскать деньги с российских авиаперевозчиков. Как это будет происходить, украинская сторона не сообщила.