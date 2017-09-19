У австралийского побережья обнаружен подводный город

У побережья Австралии ученые-биологи нашли подводный город Октлантиду. Загадка названия в том, что образовано оно от слова «осьминог». Биологи утверждают, что город, построен местными осьминогами.

По словам ученых, подводный город у австралийского побережья построен головоногими морскими моллюсками. Рядом с обнаруженным городом обитает полтора десятка крупных осьминогов, пишут «Известия» со ссылкой на австралийского профессора Дэвида Шейла.

Обнаруженная Октлантида находится под водой на южном побережье от пригорода Сиднея. Участок морского дна окружен плотинами из раковин и песка. Внутри "города" живет 15 осьминогов. При наблюдении за моллюсками ученые обнаружили, что те ведут себя по-людски: выгоняют чужаков, общаются друг с другом и даже выселяют некоторых неугодных из их нор.

Открытие ученых состоит в том, что эволюция может демонстрировать похожие результаты у разных групп организмов.