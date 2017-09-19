Саакашвили заявил, что в администрации Порошенко находится склад с деньгами

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сделал резонансное заявление.

По словам политика, на первом этаже администрации президента Украины Петра Порошенко расположен склад денег. Как сообщает сегодня РИА "Новости", по мнению Саакашвили, большого секрета из того, что в помещении находится огромное количество наличных, никто не делает.

Напомним, что 10 сентября бывший губернатор Одесской области прорвался через кордоны пограничников попал на территорию Украины.