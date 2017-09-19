В США робот стал популярным политическим журналистом

Созданный в Соединенных Штатах робот написал за год более 800 статей на разные темы для The Washington Post.

Программу под названием Неliоgrаf начали использовать в издании во время Летних Олимпийских игр в Рио. На старте своей «карьеры» Неliоgrаf публиковал короткие заметки о спортивных соревнованиях и писал твиты.

После завершения Олимпиады роботу доверили освещение кампании по выборам президента. Неliоgrаf написал около 500 материалов, посвященных политике, которые собрали в общей сложности полмиллиона уникальных просмотров. Всего же в течение года программа опубликовала порядка 850 статей.

Сотрудники The Washington Post надеются, что уровень развития интеллекта в будущем позволит Неliоgrаf анализировать события. Тогда он сможет составлять прогноз погоды и освещать финансовые новости.

Ранее «Аргументы недели» писали о том, что в США продемонстрировали гигантского боевого робота.