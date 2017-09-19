Ураган "Мария" образовался в Атлантическом океане 18 сентября, скорость ветра составляла 130 км/ч, но уже в течение суток она возросла до 260 км/ч, достигнув пятой, наивысшей, категории опасности. При этом метеорологи прогнозируют усиление урагана вечером 19 сентября.

NASA публикует видео, на котором виден процесс развития урагана "Мария". Это уже третий мощный ураган, который обрушился на Карибские острова за последний месяц. На кадрах видно, как ураган «Хосе», ослабевая, перемещается на север вдоль восточного побережья США, уступая территорию «Марии». Однако стихия может пройти мимо континентальной части США, получившей за последние недели немало серьезных разрушений, и остаться в Атлантике.