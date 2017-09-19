На Украине за полгода стало на 130 тысяч жителей меньше

За первые шесть месяцев текущего года численность населения Украины сократилась на 128,5 тыс. человек.

Соответствующие данные во вторник, 19 сентября, предоставила Государственная служба статистики. По состоянию на 1 августа 2017 года на территории Украины проживало 42,456 млн человек, передает сегодня ТАСС.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент смертность населения страны в значительной мере превышает рождаемость. Согласно последней информации, на 100 умерших приходится лишь 61 новорожденный человек. Напомним, что в прошлом году Украина занимала третье место по уровню смертности среди всех государств Европы.