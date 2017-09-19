Власти Мьянмы готовы принять беженцев-рохинджа обратно

Фактический лидер Мьянмы До Аун Сан Су Чжи заявила, что страна готова принять беженцев-рохинджа, которые в настоящий момент укрываются в Бангладеш.

Для того, чтобы вернуться в свои дома в штате Ракхайн, людям потребуется пройти процесс "верификации" их права проживания в Мьянме. До Аун Сан Су Чжи также подчеркнула, что жестко осуждает насилие, которое применяется к народу всеми сторонами конфликта.

Политик отметила, что все виновные в правонарушениях ответят по всей строгости закона за свои действия, передает РИА "Новости". Лидер Мьянмы добавила, что власти страны глубоко соболезнуют всем, кто пострадал в ходе конфликта.