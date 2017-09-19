Пять человек погибли в Казахстане в результате ДТП с верблюдом
19 сентября 2017, 08:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Алма-Атинской области Казахстана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием верблюда.
Автомобиль Range Rover на большой скорости врезался в животное, вследствие чего погибли пять человек. В пресс-службе областного департамента внутренних дел уточнили, что авария произошла минувшей ночью на автодороге "Западная Европа — Западный Китай".
Как отмечает РИА "Новости", иномарка под управлением 43-летней женщины столкнулась с верблюдом, вследствие чего машина опрокинулась. На месте скончались водитель и трое ее пассажиров. Пятый участник ДТП умер в больнице позднее. Животное также погибло.