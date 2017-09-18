Первое в истории убийство за биткоин совершено в Турции

Теперь люди гибнут не только за презренный металл, но и за виртуальные деньги. Впервые в истории произошло убийство из-за криптовалюты биткоин, это случилось три дня назад в турецкой провинции Анталья.

Убит 22-летний Щюкрю Мерт Эрсойа. Его тело нашли в автомобиле, сообщает телеканал NTV. Следствие установило, что преступники после убийства пытались разблокировать телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца, чтобы получить доступ к системе «Биткоин». Однако сделать этого им по каким-то причинам не удалось.

Уже сейчас биткоин считается неофициальной альтернативой ведущим мировым валютам, в частности, доллару. По прогнозам специалистов, через пару десятилетий биткоин и, возможно, другие подобные криптовалюты окончательно заменят бумажную валюту. Сейчас курс биткоина составляет примерно четыре тысячи долларов США.



