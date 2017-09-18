В центре Луганска прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв произошел несколько минут назад в центре Луганска.

Об этом происшествии сообщил сайт «Русская весна». Согласно информации, имеющейся в распоряжении портала, неизвестными был взорван памятник десантникам, установленный около одного из луганских театров.

В результате случившегося вспыхнула находившаяся на пьедестале монумента боевая машина десанта. В настоящее время уточняются сведения о возможных жертвах инцидента.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали о взрыве, прогремевшем в Донецке. По данным правоохранительных органов, в столице ДНР была приведена в действие самодельная бомба.