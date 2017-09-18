Трамп и Си Цзиньпин договорились об усилении давления на КНДР
18 сентября 2017, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
Соединенные Штаты и Китай усилят давление на КНДР, чтобы заставить Пхеньян отказаться от ядерной программы. Об этом договорились лидеры двух стран Дональд Трамп и Си Цзиньпин.
Политики обсудили проблему Северной Кореи в ходе состоявшегося телефонного разговора. Содержание беседы стало известно после опубликования Белым домом соответствующего документа.
Ранее «Аргументы недели» писали, что постпред США при ООН Никки Хейли пригрозила КНДР уничтожением. В Совете Федерации, комментируя данное заявление американского дипломата, высказали мнение, что политика Вашингтона в отношении Северной Кореи зашла в тупик.