Городской суд Ильичевска (ныне Черноморск) Одесской области Украины оправдал активистов «Антимайдана», обвиняемых по делу о столкновениях 2 мая 2014 года на Греческой площади Одессы.

Суд отметил предвзятость следствия и то, что на процессуальные действия влияли участники событий. В частности, не было установлено оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие, не были допрошены в суде представители футбольных болельщиков, сотрудники правоохранительных органов. Суд посчитал сомнительными фото- и видеодоказательства участия обвиняемых в беспорядках, поскольку были предъявлены не оригиналы, а копии документов. При этом лица участников беспорядков невозможно идентифицировать. Также судья отметил, что длительное содержание под стражей может свидетельствовать о намерении сломить волю обвиняемых. Суд постановил освободить обвиняемых, которым грозило от 8 до 15 лет, из-под стражи, передает РИА Новости.

После оправдательного приговора суда националисты устроили беспорядки у здания суда: несколько десятков протестующих забросали силовиков подручными средствами, а также бросили взрывпакет, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ и не дали прорвать оцепление. Националисты препятствуют выезду автобуса с оправданными фигурантами уголовного дела, стаскивают к зданию суда шины и палеты, возводят баррикады.



