Декларацию Трампа о реформе ООН поддержали 128 государств
18 сентября 2017, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Подписи под предложенной Дональдом Трампом декларации о реформе ООН поставили представители 128 государств.
Соответствующую информацию на открытии встречи, посвященной планируемым изменениям в деятельности организации, сообщила посол США в ООН Никки Хейли. Хейли отметила, что отклик на американскую инициативу был «фантастическим».
В документе, о котором идет речь, 10 пунктов. В частности, Соединенные Штаты призвали улучшить координацию работы ООН в различных сферах за счет сокращения штата ее сотрудников.
Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что президент США Дональд Трамп подверг критике бюрократию, из-за которой ООН не может в полной мере реализовать свой потенциал.