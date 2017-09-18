Декларацию Трампа о реформе ООН поддержали 128 государств

Подписи под предложенной Дональдом Трампом декларации о реформе ООН поставили представители 128 государств.

Соответствующую информацию на открытии встречи, посвященной планируемым изменениям в деятельности организации, сообщила посол США в ООН Никки Хейли. Хейли отметила, что отклик на американскую инициативу был «фантастическим».

В документе, о котором идет речь, 10 пунктов. В частности, Соединенные Штаты призвали улучшить координацию работы ООН в различных сферах за счет сокращения штата ее сотрудников.

Ранее в понедельник «Аргументы недели» писали, что президент США Дональд Трамп подверг критике бюрократию, из-за которой ООН не может в полной мере реализовать свой потенциал.