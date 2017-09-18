Прокуратура Испании ходатайствует в суде первой инстанции Мадрида о взыскании судебных издержек с испанки Пилар Абель. Женщина добилась эксгумации Сальвадора Дали, пытаясь доказать кровное родство.

Пилар Абель хотела получить право на фамилию всемирно известного художника-сюрреалиста и, как наследница, авторские права. Она инициировала проведение генетической экспертизы, для чего пришлось провести эксгумацию тела, упокоившегося в 1989 году Сальвадора Дали. Были взяты пробы волос, ногтей, зубов и извлечены две кости художника. Исследования Института токсикологии не подтвердили родство Абель с исторической личностью.

Теперь прокуратуры Испании намерена взыскать судебные издержки с мнимой наследницы, которая уже обвинила Институт в ошибочности результатов теста ДНК. Сторона обвинения называет поведение женщины «капризным и необоснованным». Испанка, родившаяся в 1956 году, утверждала, что ее мать имела близкие, но тайные отношения с художником, от связи с которым и родилась Пилар. Это значит, что художник стал отцом в 52 года. О том, что она дочь Дали, дама якобы узнала от своей бабушки.