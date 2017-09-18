Трамп раскритиковал руководителей ООН за неэффективность

Организация Объединенных Наций могла бы оказывать большее влияние на ситуацию в современном мире, если бы ей грамотно управляли. Об этом заявил Дональд Трамп.

Высказывание президента Соединенных Штатов процитировало РИА Новости. Трамп считает, что ООН не реализовала в полной мере свой потенциал из-за бюрократии и неправильного менеджмента.

Свои соображения по поводу будущего организации Дональд Трамп должен изложить на встрече мировых лидеров по реформе ООН. Мероприятие состоится сегодня в Нью-Йорке.

Ранее «Аргументы недели» писали, что американский лидер подверг критике власти Великобритании после теракта в лондонском метро.