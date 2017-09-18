Саудовская Аравия на 80% поднимет цены на бензин

Власти Саудовской Аравии намерены отказаться от субсидирования цен на бензин и авиационное топливо, что приведет к их значительному подорожанию. Таким образом, цены будут уравнены с международными стандартами.



Цены на бензин в Саудовской Аравии, которые являются одними из самых низких в мире, поднимутся сразу на 80% - до 1,35 риала ($0,36) за литр топлива с октановым числом 91, сообщает Bloomberg. Глобального повышения стоит ожидать уже в конце сентября или в октябре. Повышение других энерготарифов будет отложено до начала 2018 года. Субсидии на бензин, дизельное топливо, электроэнергию и природный газ обходятся бюджету королевства примерно в $60 млрд ежегодно, что эквивалентно 10% ВВП.



Напомним, два года назад от топливных субсидий отказались Объединенные Арабские Эмираты, которые тратили на эти цели $7 млрд.



