Два пассажирских самолета чудом не столкнулись в небе над Лондоном.

Очевидец смог сфотографировать момент, когда два лайнера пролетели на минимальном расстоянии друг от друга в ходе посадки.

Согласно последней информации, предоставленной телеканалом "Россия 24", Airbus A340 и Boeing Dreamliner прошли примерно в трехстах метрах друг от друга перед заходом на посадку в аэропорт Хитроу. Авиационные специалисты, однако, считают, что траектория самолетов являлась безопасной.