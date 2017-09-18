На Украине обесточены около 500 населенных пунктов

Около 500 населенных пунктов на Украине оказались обесточены в связи с резким ухудшением погоды и усилением ветра.

Согласно последней информации, обрывы ЛЭП произошли сразу в шести областях страны. Как уточнили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, в настоящий момент над восстановлением энергоснабжения работает 71 специалист.

Синоптики подчеркивают, что в понедельник, 18 сентября, на Украине не исключаются сильнейшие ливни с градом. Как отмечает издание "Известия", порывы ветра сегодня могут достигать 25-30 метров в секунду.