Лидер Венесуэлы Николас Мадуро накануне сделал резонансное заявление.

Политик заявил, что постоянно замечает свое внешнее сходство с революционером и Генералиссимусом Советского Союза Иосифом Сталиным. Мадуро подчеркнул, что в мире есть люди, которые убеждены, что он невероятно похож на российского политического деятеля.

В ходе воскресной телепередачи на канале VTV президент Венесуэлы добавил, что он часто смотрится в зеркало, видит свой профиль и убеждается в том, что его лицо имеет общие черты с лицом Сталина.