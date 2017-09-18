Небензя: Украина представит свой проект резолюции по размещению миссии ООН

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил о том, что Соединенные Штаты Америки и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта резолюции о размещении миротворцев ООН в Донбассе.

По данным дипломата, украинские власти намерены представить собственный проект резолюции по размещению миссии ООН в Донбассе. "Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, - сказал дипломат. - Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии в Донбассе".

"Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом. Я могу только предположить, что Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тема будет говорить", - цитирует ТАСС постпреда РФ при ООН.

Небензя уточнил, что сейчас обсуждение проекта, инициированного Россией, не происходит, но Россия продолжит работу над документом и будет его далее продвигать.

Тема размещения охранной миссии в Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.