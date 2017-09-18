Переговоры Лаврова и Тиллерсона состоялись в Нью-Йорке

Переговоры главы МИД России Серея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона состоялись в Нью-Йорке. Лавров специально прилетел в Соединенные Штаты. Встреча состоялась в российском постпредстве при ООН в Нью-Йорке и продлилась почти час.

По итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какие темы обсуждали Лавров и Тиллерсон. Министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию Минских соглашений.

"В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации Минских договорённостей", — цитирует РИА Новости Марию Захарову.

По уточненным данным ТАСС, встреча длилась около 50 минут. Представителей СМИ на переговоры не приглашали.