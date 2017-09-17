Турция перебрасывает бронетехнику к сирийской границе

Турецкие СМИ со ссылкой на источники в армии сообщают о переброске турецкой бронетехники к сирийской границе. Порядка 80 единиц бронетранспортеров передислоцировано 17 сентября на границу с Сирией.

Турецкая военная техника продолжает перемещаться на границу с Сирией, сообщает РИА Новости.

По железнодорожным путям в провинцию Хатай переброшено 80 бронемашин турецкой армии. Известно, что военная техника передислоцируется из северо-западного района Турции.

Ранее глава военного ведомства Турции Фикри Ышык говорил о возможности военной операции в сирийском Африне, если возникнет угроза нацбезопасности для Турции. Упомянутый район подконтролен сирийским курдам, а Турция считает их членами Рабочей партии Курдистана (РПК), которая в Турции запрещена как террористическая.