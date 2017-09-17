Бить даму – это низко и президент США Дональд Трамп никогда бы на такое не пошел. Но почему бы не пошутить на эту тему? И Трамп пошутил, смонтировав ролик, как он якобы бьет по мячу и попадает в Хиллари Клинтон.

Неплохой гольфист, Дональд Трамп располагает массой видео, на которых он бьет клюшкой по мячу. И есть видео, на котором Клинтон падает при входе в самолет (инцидент 2011 года). Все остальное – дело техники. И вот на видео Хиллари падает от удара в ее спину мяча от гольфа. Никакого оскорбления, только шутка. Но так считает, похоже, только сам Трамп.

Публикацию Трампа многие пользователи сочли оскорбительной и недостойной президента страны. "Потрясающий удар Дональда Трампа", так называется ролик, может сделать Трампа «самым презираемым президентом США», как пишут возмущенные пользователи.