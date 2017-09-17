Появилось видео, снятое за сутки дот гибели солиста Linkin Park

О гибели фронтмена группы Linkin Park Честера Беннингтона «Аргументы недели» сообщали. 17 сентября вдова певца поделилась видео, которое было снято за 36 часов до его гибели: Честер веселится в кругу семьи.

Вдова Честера Беннингтона Талинда поделилась в «Твиттере» видеозаписью, которая была сделана за 36 часов до того момента, как певца не стало, сообщает РИА Новости. На видео под хештегами «К черту депрессию» 41-летний Честер от души веселится в кругу своей семьи и ничего не говорит о том, что у певца в это время сильнейшая депрессия и через сутки его не станет.

У депрессии нет настроения, пишет Талинда, публикуя эту запись.