В Латвии опубликовали рекомендации, как распознавать шпионов

Полиция безопасности Латвии впервые разместила рекомендации для чиновников по распознаванию шпионов, призвав бдительно относиться к иностранцам, ведущим себя «фамильярно».

Как отмечают спецслужбы, сотрудники иностранных разведок могут пытаться направить разговор на темы вне работы, предпринимать попытки продолжить контакт в неформальной обстановке и/или в нерабочее время. Также нужно, по мнению полиции, насторожиться, если иностранцы задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, при этом стараясь перейти на неформальный стиль беседы, в том числе в соцсетях.

Иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.

Чиновников призывают сообщать о любых подозрительных контактах с иностранцами, обещая сохранить конфиденциальность информации и ее источника.